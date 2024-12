Minério de ferro tem ganho semanal com investidores avaliando novos estímulos de Pequim

Por Gabrielle Ng

CINGAPURA (Reuters) - Os contratos futuros de minério de ferro recuaram nesta sexta-feira, mas encerraram com alta em base semanal, com os investidores avaliando a promessa mais recente da China de novas medidas de estímulo para sustentar a economia.

O contrato de janeiro do minério de ferro mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE), da China encerrou as negociações do dia com perda de 1,12%, a 797,0 iuanes (109,50 dólares) a tonelada.