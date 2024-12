Preços de importados nos EUA têm leve alta em novembro

No período de 12 meses até novembro, os preços de importados aumentaram 1,3%, depois de avançarem 0,6% em outubro.

A melhora na inflação estagnou nos últimos meses, mas não houve uma deterioração perceptível. O governo informou na quarta-feira que os preços ao consumidor tiveram o maior aumento em sete meses em novembro, enquanto uma medida das pressões subjacentes dos preços continuou a se firmar nos últimos quatro meses.

Embora os preços ao produtor tenham registrado o maior ganho mensal em cinco meses, a inflação de serviços desacelerou em novembro, levando os economistas a prever leituras benignas do índice PCE, monitoradas pelo Federal Reserve para sua meta de 2%.

Um corte de 25 pontos-base na taxa de juros na próxima quarta-feira já está praticamente precificado. O escopo para cortes no próximo ano pode ser limitado pelos planos do novo governo do presidente eleito Donald Trump de aumentar as tarifas e deportar milhões de imigrantes sem documentos.

A taxa de juros de referência do banco central dos EUA foi reduzida para a faixa de 4,50% a 4,75% desde o início de seu ciclo de afrouxamento monetário em setembro.

(Reportagem de Lucia Mutikani)