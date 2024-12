STOXX 600 acumula queda em semana de pregões instáveis

Os mercados de ações estiveram instáveis esta semana, com investidores digerindo as atualizações de estímulo da China, dados de inflação dos Estados Unidos e da zona do euro, bem como o quarto corte da taxa de juros do Banco Central Europeu (BCE) do ano, na quinta-feira.

Quatro formuladores de política monetária do BCE apoiaram nesta sexta-feira novos cortes nas taxas de juros, desde que a inflação se estabeleça na meta de 2% do BCE, conforme esperado. Operadores estão precificando cortes de 112 pontos-base até o final do próximo ano.

"A barra para um corte de 50 pontos-base na próxima reunião em janeiro parece alta, mas um corte maior ou cortes além de janeiro não podem ser descartados", disseram analistas do Deutsche Bank.

"Um grupo no conselho do BCE já está propondo (um movimento) de 50 pontos-base, a postura política monetária ainda é restritiva, as tarifas ainda não foram consideradas nas previsões do BCE e a nova linguagem permite a possibilidade de que os juros tenham que cair abaixo do nível neutro."

As ações do setor de saúde estiveram entre os principais declínios setoriais, com a queda de 3,9% da Novo Nordisk pesando mais no STOXX 600. Os britânicos que pagam por medicamentos para obesidade de forma privada estão cada vez mais escolhendo o Mounjaro da Eli Lilly em vez do Wegovy da Novo Nordisk, noticiou a Reuters com base em opiniões de farmácias online.

Por outro lado, as seguradoras subiram 1,2% e lideraram os ganhos setoriais, com a Munich Re em alta de 5,5% depois de dizer que tem como meta um lucro líquido de 6 bilhões de euros (6,27 bilhões de dólares) para o próximo ano, com seu negócio de resseguros sozinho respondendo por 5,1 bilhões de euros.