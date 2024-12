Taxas de juros futuros avançam com ajustes pós-Copom e receios pelo cenário fiscal

SÃO PAULO (Reuters) - As taxas dos DIs subiram novamente nesta sexta-feira, com algumas taxas avançando em torno de 40 pontos-base, à medida que o mercado se reposicionava para um aperto monetário mais agressivo do que o esperado por parte do Copom e exibia receios com o cenário fiscal do país.

No fim da tarde a taxa do DI (Depósito Interfinanceiro) para janeiro de 2026 estava em 14,86%, ante 14,654% no ajuste anterior. Já a taxa do contrato para janeiro de 2027 marcava 15,03%, ante o ajuste anterior de 14,708%.

Entre os contratos mais longos, a taxa para janeiro de 2029 estava em 14,605%, em alta de 40 pontos-base ante os 14,201% do ajuste anterior, e o contrato para janeiro de 2031 tinha taxa de 14,27%, ante 13,884% na véspera.