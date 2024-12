Macron tem um novo primeiro-ministro, mas os mesmos problemas de sempre

No passado, Bayrou falou duramente sobre os riscos representados pela crescente dívida da França. E fez isso novamente na sexta-feira, dizendo que a dívida do país era um “problema moral” tanto quanto financeiro. “Ouço o seu alerta sobre a gravidade da situação e concordo”, disse ele a Barnier.

Mas ele atribuiu grande valor à manutenção da paz, seja com os sindicatos, com os legisladores ou com a grande quantidade de poderosos interesses instalados em França.

“Gosto de consertar”, disse ao La Tribune Dimanche em sua primeira entrevista no fim de semana.

Contudo, manter a paz em uma Assembleia Nacional dominada por três facções em conflito será quase impossível.

A resistência dos legisladores ao projeto de lei orçamentária de 2025 levou à queda de Barnier e os líderes de esquerda dizem que podem tentar derrubar Bayrou caso ele também use poderes constitucionais especiais para aprovar o orçamento sem votação no parlamento.

"Trazer as exigências dos partidos da oposição pode ter um custo alto do ponto de vista fiscal e, como resultado, o grau de consolidação fiscal pode ser limitado no próximo ano", disse Raphael Brun-Aguerre, do JP Morgan, em nota.