Meloni, da Itália, promete disciplina financeira enquanto Parlamento debate orçamento 

No entanto, apesar da queda dos déficits orçamentais anuais, Roma prevê que a dívida de Itália, que é proporcionalmente a segunda mais alta do bloco de 20 países, suba de 134,8% do produto interno bruto no ano passado para 137,8% em 2026, antes de diminuir gradualmente.

O crescimento econômico também é uma preocupação, com os números mais recentes apontando para uma taxa anual de quase metade do 1% previsto.

O orçamento de 2025 financia medidas de estímulo, incluindo cortes no imposto sobre o rendimento para pessoas com rendas mais baixas, enquanto cerca de 4 bilhões de euros serão arrecadados a partir de alterações nos impostos sobre bancos e produtos de seguros.

(Reportagem adicional de Giuseppe Fonte)