BCE deve continuar reduzindo juros em pequenos movimentos, diz Kazimir

FRANKFURT (Reuters) - O Banco Central Europeu deve continuar a cortar as taxas de juros em pequenos movimentos e resistir à tentação de tentar sustentar o crescimento em um bloco monetário que sofre, em grande parte, com falhas estruturais, disse o membro eslovaco do BCE, Peter Kazimir, nesta segunda-feira.

O BCE reduziu os juros em 25 pontos-base, para 3%, na semana passada, mas algumas autoridades pressionaram por um passo maior, com base na premissa de que o crescimento está especialmente fraco e a inflação pode até mesmo ficar abaixo da meta de 2% do BCE no médio prazo.

"A manutenção de uma abordagem gradual, passo a passo, por meio de cortes de 25 pontos-base nos juros continua a ser a estratégia mais prudente", disse Kazimir, um franco defensor da política monetária, em uma postagem no blog.