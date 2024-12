Declínio na atividade empresarial da zona do euro perde força em dezembro, mostra PMI

LONDRES (Reuters) - O declínio na atividade comercial da zona do euro diminuiu dezembro, com o setor de serviços voltando a crescer e compensando uma contração de longa data no setor industrial, mostrou uma pesquisa nesta segunda-feira.

O Índice de Gerentes de Compras (PMI) Composto preliminar da zona do euro da HCOB, compilado pela S&P Global, subiu para 49,5 em dezembro, em comparação com os 48,3 registrados em novembro, mas ainda ficou aquém da marca de 50 que separa crescimento de contração.

Uma pesquisa da Reuters apontava expectativa de queda para 48,2.