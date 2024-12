Economia da Argentina cresce 3,9% no terceiro trimestre

A economia argentina vacilou com a desaceleração do setor industrial em meio a uma dura política de austeridade do presidente libertário Javier Milei.

O governo de Milei reduziu os gastos sociais e promoveu demissões em massa no setor público, e uma das taxas de inflação mais altas do mundo caiu para 166% em 12 meses. Mas a economia desacelerou e as taxas de pobreza ultrapassaram 50%.

(Por Aida Pelaez-Fernandez)