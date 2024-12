Ibovespa fecha em queda com apreensão sobre fiscal e sem catalisador para compras

- MINERVA ON subiu 5,58%, com o setor de proteínas endossado pela resiliência do dólar ante o real. JBS ON avançou 2,73%, BRF ON valorizou-se 2,02% e MARFRIG ON ganhou 4,93%.

- VALE ON terminou com decréscimo de 0,05%, na quinta queda seguida, mesmo em dia de alta dos futuros do minério de ferro na China, onde o contrato mais negociado em Dalian subiu 0,5%.

- PETROBRAS PN fechou com decréscimo de 0,42% sucumbindo à fraqueza dos preços do petróleo no exterior, onde o barril de Brent encerrou em baixa de 0,78%.

- AUTOMOB ON saltou 180,09% em sua estreia na bolsa paulista. A companhia resulta da reorganização corporativa que fundiu o negócio de concessionárias da Vamos na Automob, ambas controladas pela holding Simpar.