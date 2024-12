Jato Boeing 737 da Gol faz pouso em condições de emergência no RS

Posteriormente, a Gol confirmou que houve problema nos flaps da aeronave, que "pousou em Canoas sem qualquer intercorrência e os passageiros desembarcaram normalmente, em total segurança".

"A companhia reforça que as ações em relação ao voo foram tomadas com foco na segurança, valor número 1 da Gol", disse a empresa no comunicado à imprensa.

(Por Alberto Alerigi Jr.Edição de Tatiana Ramil)