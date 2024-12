Lamborghini adia lançamento de 1º elétrico da marca para 2029

A Lamborghini tem uma linha de três modelos híbridos: a nova versão do utilitário esportivo Urus, o carro esportivo Revuelto e o novo esportivo Temerario, apresentado em meados do ano e que tem um preço de mais de 300 mil euros.

Winkelmann disse que a Lamborghini não está com pressa para promover a eletrificação. A empresa também está esperando por uma perspectiva regulatória mais clara na União Europeia, já que uma revisão da proibição do bloco para a venda de carros novos com motor a combustão a partir de 2035 está atualmente programada para 2026.

"Acreditamos que essa é a maneira correta de enfrentar o futuro", disse ele. "Há discussões sobre combustíveis sintéticos e essa é uma oportunidade para nosso tipo de carro."

Winkelmann, que reiterou não haver planos para uma separação da Lamborghini do grupo Volkswagen, disse que os carros da marca sempre serão produzidos na Itália.

Perguntado se ele vê algum impacto nos negócios após a eleição de Donald Trump como o próximo presidente dos EUA e sua ameaça de impor novas tarifas sobre produtos fabricados na Europa, Winkelmann se recusou a comentar, mas acrescentou: "não podemos pensar em uma Lamborghini sendo fabricada fora da Itália ou de Sant'Agata".

(Por Giulio Piovaccari)