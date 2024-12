Lula fez apelo para que medidas fiscais não sejam desidratadas, diz Haddad

(Reuters) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez um apelo para que medidas fiscais em análise no Congresso Nacional não sejam desidratadas e se colocou à disposição para negociar com parlamentares, disse nesta segunda-feira o ministro da Fazenda, Fernando Haddad.

Em entrevista a jornalistas após encontro com o presidente em São Paulo, Haddad disse que as medidas propostas pelo governo garantem a robustez do arcabouço fiscal e precisam ser aprovadas para que o Orçamento do próximo ano seja fechado.

"Ele pediu um quadro detalhado para falar com os líderes (partidários), para garantir que não tenha desidratação nas medidas fiscais, e que a reforma tributária possa ser sancionada este ano com uma conciliação entre o Senado e Câmara em torno do que foi alterado", disse.