Mercado passa a ver Selic a 14% em 2025 após aperto do BC, com inflação e dólar mais altos

SÃO PAULO (Reuters) - Analistas consultados pelo Banco Central elevaram a projeção para a taxa básica de juros em 2025 a 14%, depois que a autoridade monetária indicou altas de 1 ponto percentual à frente, com elevações ainda nas expectativas para a inflação e para o dólar na pesquisa Focus divulgada nesta segunda-feira.

O Banco Central acelerou o ritmo de aperto nos juros na semana passada, no que foi a última reunião do ano, elevando a taxa Selic em 1,00 ponto percentual, a 12,25% ao ano. A autarquia ainda surpreendeu ao prever mais duas altas da mesma magnitude à frente, após citar risco de piora da dinâmica inflacionária a partir do anúncio de medidas fiscais pelo governo.

Com isso, a expectativa no Focus para a taxa básica no ano que vem subiu pela quinta semana seguida, de 13,50% no levantamento anterior. A ata da reunião do Copom será divulgada na terça-feira.