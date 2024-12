Minério de ferro se recupera com esperanças de estímulo da China

Por Amy Lv e Colleen Howe

PEQUIM (Reuters) - Os preços dos contratos futuros de minério de ferro se recuperaram nesta segunda-feira, com o retorno das esperanças de flexibilização monetária na China superando a demanda vacilante de curto prazo e os dados desanimadores sobre imóveis.

O contrato de janeiro do minério de ferro mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) da China encerrou as negociações do dia com alta de 0,5%, a 802,5 iuanes (110,23 dólares) a tonelada.