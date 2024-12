Nasdaq fecha em nível recorde antes de decisão do Fed sobre juros

Por Chuck Mikolajczak

NOVA YORK (Reuters) - O índice de tecnologia Nasdaq fechou em nível recorde nesta segunda-feira e o índice S&P 500 também subiu, conforme investidores avaliaram dados econômicos mais recentes enquanto aguardam a última decisão de política monetária do Federal Reserve este ano na quarta-feira para avaliar a trajetória da taxa de juros.

Os mercados precificaram quase que completamente um corte na taxa básica de juros na conclusão da reunião de política monetária de dois dias do Fed na quarta-feira, com 95,4% de chance de um corte de 25 pontos-base, de acordo com a ferramenta FedWatch da CME.