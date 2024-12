Produção das refinarias de petróleo da China aumenta pela 1ª vez em oito meses

Por Siyi Liu

CINGAPURA (Reuters) - A produção das refinarias da China em novembro registrou seu primeiro aumento em oito meses, segundo dados oficiais divulgados na segunda-feira, uma vez que as medidas de estímulo econômico de Pequim começaram a sustentar a atividade industrial e a demanda por petróleo.

As refinarias processaram 58,51 milhões de toneladas métricas de petróleo bruto no mês passado, segundo dados do National Bureau of Statistics, o equivalente a 14,24 milhões de barris por dia (bpd).