Revisão do tombamento abre espaço para construção de prédios baixos em área nobre da cidade de São Paulo

SÃO PAULO (Reuters) - O órgão de defesa do patrimônio histórico do Estado de São Paulo aprovou em reunião nesta segunda-feira revisão das regras atuais de tombamento em região nobre da capital, abrindo caminho para a construção de condomínios e/ou prédios baixos no local.

Uma das mudanças envolve a competência sobre a análise de uso do terreno nos Jardins, em São Paulo, que passa a ser de responsabilidade do município. Atualmente, o órgão só pode dar aval a projetos unifamiliares, isto é, de um só proprietário.

"Ou seja, quando entrar um projeto aqui no Condephaat para ser aprovado, eu não vou, por exemplo, dar um parecer negativo se ele estiver propondo uma residência multifamiliar. Eu vou simplesmente me ater à questão de análise referente a esse impacto no verde e à questão dos índices urbanísticos", explicou a vice-presidente do órgão, Mariana Rolim, à Reuters.