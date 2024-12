Sindicato da Volkswagen na Alemanha diz que é preciso acordo com montadora antes do Natal

Por Victoria Waldersee

HANOVER, Alemanha (Reuters) - A chefe do conselho de trabalhadores da Volkswagen na Alemanha disse que as negociações com a companhia sobre cortes de custos devem encontrar uma solução que exclua o fechamento de fábricas ou demissões em massa no país. A última rodada de negociações antes do Natal começa nesta segunda-feira.

Daniela Cavallo afirmou que é preciso chegar a um acordo que seja bom tanto para os trabalhadores quanto para a empresa, durante pronunciamento aos membros do sindicato do lado de fora do hotel onde a quinta rodada de negociações está prevista para começar. "Os trabalhadores não querem entrar no Natal com medo", disse ela.