Stellantis reformula estratégia com Elkann após saída de Tavares

No entanto, os revendedores de ambos os lados do Atlântico reclamaram que o aumento dos preços de suas marcas de mercado de massa acabou perdendo o apoio dos clientes atingidos pela inflação.

Neste mês, a Stellantis rapidamente recontratou o executivo aposentado Timothy Kuniskis para liderar a Ram, uma de suas marcas mais importantes.

Os analistas do setor interpretaram a decisão como uma medida para melhorar as relações com os revendedores nos EUA, a maior fonte de lucros do grupo, e recuperar as vendas da Ram nos EUA, que caíram 24% este ano até o final do terceiro trimestre.

Kevin Farrish, líder do conselho de revendedores da Stellantis, disse que Elkann se reuniu com a diretoria executiva nos EUA no início de dezembro para discutir como a montadora poderia reparar seu relacionamento com os revendedores.

Elkann disse que Antonio Filosa, nomeado chefe de operações na América do Norte em outubro, teria autoridade para responder às condições do mercado, contou Farrish.

"Isso significou muito para nós", disse ele em uma mensagem. "Temos muitas oportunidades de consertar o que o sr. Tavares prejudicou."