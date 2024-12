Telefônica Brasil fecha acordo para migração para regime de autorização

(Reuters) - A Telefônica Brasil informou nesta segunda-feira que celebrou com a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), o Tribunal de Contas da União (TCU) e a União termo para adaptação dos contratos de concessão para autorização.

Com a celebração do acordo, poderá ser concluída a migração do regime de Concessão do Serviço de Telefonia Fixa Comutada (STFC) para o regime de Autorização, disse a Telefônica Brasil, acrescentando que a migração será formalizada "oportunamente".

(Reportagem de Patricia Vilas Boas)