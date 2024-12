Tesouro projeta que dívida bruta fechará 2024 em 77,7% do PIB e seguirá em alta até 2027

BRASÍLIA (Reuters) - O Tesouro Nacional projetou nesta segunda-feira que a dívida bruta do governo geral atingirá 77,7% do Produto Interno Bruto (PIB) neste ano, acima dos 77,3% estimados em março, e ainda seguirá em alta, com pico de 81,8% do PIB em 2027 e redução a partir de 2028.

Em relatório com projeções fiscais, que não leva em conta o impacto potencial das recentes medidas de contenção de despesas encaminhadas ao Congresso, o Tesouro também estimou que o déficit primário do governo central será de 0,6% do PIB neste ano, com resultados negativos de 0,4% do PIB em 2025 e 0,1% do PIB em 2026.

Conforme estabelecido pelo governo, as metas de resultado primário do governo central são de déficit zero em 2024 e 2025, seguidos de superávits de 0,25% do PIB em 2026, 0,5% em 2027 e 1% do em 2028. Em todos os casos, há tolerância de 0,25 ponto percentual do PIB.