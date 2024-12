Acordo entre governo e RioGaleão prevê extensão do prazo da concessão sobre aeroporto, dizem fontes

A presença da Infraero é vista por alguns concessionários como um fator de demora nas tomadas de decisão.

"A visão é que os privados, carregando a Infraero, muitas das vezes, demoram mais as fazer seus movimentos e investimentos por conta da presença estatal que não tem a mesma celeridade de um ente privado", afirmou a fonte.

"Isso também as vezes é um complicador para própria Infraero, que nem sempre tem os recursos disponíveis para fazer os investimentos na concessão proporcionais ao investimento."

Essa "saída" da Infraero pode exigir, no entanto, a realização de uma nova licitação do terminal, caso haja outro grupo interessado, de acordo com uma das fontes.

Em 2022, a concessionária ameaçou entregar a concessão ao governo devido ao baixo movimento no terminal internacional. Naquele ano, o fluxo de passageiros no Galeão foi pouco mais da metade do total de passageiros do Aeroporto Santos Dumont, no centro do Rio.

No entanto, em 2023, houve uma mobilização dos governos federal, estadual e municipal para promover o aeroporto Antônio Carlos Jobim. Voos foram realocados do Santos Dumont para o Galeão, o que aumentou o fluxo de passageiros no terminal internacional.