Ambipar acerta parceria para projeto florestal no Vale do Paraíba

SÃO PAULO (Reuters) - A Ambipar anunciou nesta terça-feira parceria em um projeto de recuperação florestal no Vale do Paraíba, no Rio de Janeiro, que tem como objetivo implantação de corredores "ecológicos" para conectar fragmentos florestais na região.

A parceria foi acertada com a companhia de serviços florestais BWP, que é assessorada pelo Itaú Unibanco, afirmou a Ambipar em comunicado ao mercado.

As empresas não revelaram termos financeiros do acordo.