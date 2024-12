Australiana Karoon Energy reduz perspectiva de produção de petróleo em projeto no Brasil

A Karoon disse que mobilizou uma embarcação de manuseio de âncoras com a operadora do FPSO Altera&Ocyan para auxiliar no posicionamento do sistema, enquanto uma segunda embarcação será enviada para reparar as correntes de ancoragem.

A expectativa é que o projeto Baúna retome a produção na semana de 23 de dezembro, quando os reparos deverão ser concluídos em pelo menos uma das correntes de ancoragem, informou a empresa.

A Karoon também reduziu a perspectiva de produção do projeto Who Dat no Golfo do México, nos EUA, para 2,9 milhões de barris de óleo equivalente, uma vez que o período de parada para manutenção foi estendido devido ao furacão Rafael.

(Reportagem de Nichiket Sunil em Bengaluru)