Avaliação de Lula oscila e registra pior momento no mandato, diz Datafolha

Segundo o Datafolha, a aprovação do governo Lula é semelhante ao registrado no mesmo ponto do mandato do ex-presidente Jair Bolsonaro: 37% de aprovação e 32% de reprovação.

A pesquisa foi realizada nos dias 12 e 13 de dezembro, poucos dias após o presidente ser submetido a um procedimento cirúrgico para tratar um sangramento intracraniano. Lula teve alta no último domingo.

Ainda de acordo com o Datafolha, Lula tem melhor avaliação entre os mais pobres, os com mais de 60 anos de idade, os menos instruídos e os nordestinos. A desaprovação do petista prevalece entre os integrantes da classe média -- rendimento de 2 a 5 salários mínimos -- entre evangélicos, entre os formados em curso superior e os mais ricos.

Com relação às expectativas para o restante do mandato de Lula, a sondagem apurou que 38% consideram que será ótimo ou bom; 34% consideram que será ruim ou péssimo e 25% avaliam que será regular. No começo deste mandato do petista, 50% tinham expectativas positivas e 21% tinha expectativas negativas.

(Reportagem de Maria Carolina Marcello)