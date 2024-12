China planeja déficit orçamentário recorde de 4% do PIB em 2025, dizem fontes

(Reuters) - Líderes chineses concordaram na semana passada em elevar o déficit orçamentário para 4% do Produto Interno Bruto (PIB) no próximo ano, o mais alto já registrado, mantendo uma meta de crescimento econômico de cerca de 5%, segundo duas fontes com conhecimento do assunto.

O novo plano de déficit se compara a uma meta inicial de 3% do PIB para 2024 e está de acordo com uma política fiscal "mais proativa" delineada pelas principais autoridades após a reunião do Politburo de dezembro e a Conferência Central de Trabalho Econômico da semana passada, onde as metas foram acordadas, mas não anunciadas oficialmente.

O ponto percentual adicional do PIB em gastos equivale a cerca de 1,3 trilhão de iuanes (179,4 bilhões de dólares). Mais estímulos serão financiados por meio da emissão de títulos especiais fora do orçamento, disseram as duas fontes, que solicitaram anonimato por não estarem autorizadas a falar com a mídia.