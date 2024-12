Dólar fecha pregão volátil em alta de 0,10%, a R$6,0982, novo recorde

SÃO PAULO (Reuters) - O dólar à vista fechou perto da estabilidade nesta terça-feira, renovando a máxima histórica, em sessão de enorme volatilidade, com a divisa ultrapassando os 6,20 reais em determinado momento, apesar de dois leilões do Banco Central, e devolvendo ganhos após notícias sobre a tramitação do pacote fiscal do governo.

O dólar à vista encerrou o dia em alta de 0,10%, cotado a 6,0982 reais -- o maior valor nominal de fechamento da história.

Na B3, às 17h05, o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento caía 0,84%, a 6,107 reais na venda.