Hapvida desaba na bolsa com proposta da ANS para planos de saúde

"Depois de muitos problemas regulatórios após a pandemia, muitos participantes do setor esperavam que o efeito líquido das potenciais mudanças viria para melhor, não para pior", afirmaram os analistas do BTG, se referindo à cobertura ilimitada para tratamentos de autismo e várias atualizações do rol de procedimentos.

Por volta de 10:35, as ações da Hapvida recuavam 8,17%, a 2,36 reais, após terem marcado uma mínima desde abril de 2023 a 2,23 reais. No setor, os papéis da Rede D'Or, também potencialmente afetada em seu braço de seguros, caíam 3,42%, a 26 reais. No mesmo horário, o Ibovespa subia 0,24%.

A ANS afirmou que após a finalização da proposta, os termos serão colocados em consulta pública entre 19 de dezembro e 3 de fevereiro. Somente ao final desse processo é que a ANS vai encaminhar o conjunto de mudanças nas regras para a diretoria colegiada para aprovação.

"As propostas da ANS parecem focadas sobre os beneficiários. Algumas das propostas podem limitar a flexibilidade das operadores de ajustar suas operações", afirmaram analistas do UBS BB. "Do lado positivo, um conjunto de regras mais claros sobre cancelamento de contratos e sobre reajustes de preços pode ajudar a mitigar problemas judiciais no setor", acrescentaram.

Em meados de novembro, o presidente-executivo da Hapvida, Jorge Fontoura Pinheiro Koren de Lima, reclamou durante apresentação a analistas do que chamou de "aumento expressivo" na busca de clientes do setor por proteção da Justiça. Na ocasião, o executivo afirmou que a companhia vai elevar valores em todas as tabelas de preços para absorver os impactos.

(Por Alberto Alerigi Jr.Edição de Pedro Fonseca)