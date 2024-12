Ibovespa avança na abertura após renovar mínimas desde meados de maio

O Ibovespa avançava na abertura desta terça-feira, em dia de ajustes, após marcar mínimas desde meados do ano na véspera na esteira de três quedas consecutivas, enquanto a ata da última reunião do Copom reforçou que a política fiscal está reduzindo o efeito da política monetária no controle da inflação.

Às 10h05, o Ibovespa, referência do mercado acionário brasileiro, subia 0,05%, a 123.627,48 pontos. O contrato futuro do Ibovespa com vencimento mais curto, na quarta-feira, mostrava elevação de 0,43%.