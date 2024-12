Petróleo cai 1% para mínima de uma semana com dados econômicos fracos da China e da Alemanha

Esse foi o menor fechamento do Brent desde 10 de dezembro e reduziu o prêmio do Brent sobre o WTI para uma mínima de 12 semanas de 3,54 dólares por barril, com base nos contratos de fevereiro.

Os analistas disseram que quando o prêmio do Brent sobre o WTI cai abaixo de 4 dólares por barril, não faz tanto sentido econômico para as empresas de energia enviar navios para buscar petróleo dos EUA, o que deve resultar em menores exportações dos EUA.

Na China, a segunda maior economia do mundo, o crescimento da produção industrial acelerou ligeiramente em novembro, enquanto que as vendas no varejo decepcionaram, mantendo vivos os apelos para que Pequim aumente o estímulo voltado para o consumidor, já que os formuladores de políticas se preparam para mais tarifas comerciais dos EUA quando o presidente eleito Donald Trump assumir o cargo pela segunda vez.

Na Alemanha, o ânimo das empresas piorou mais do que o esperado em dezembro, de acordo com uma pesquisa do Instituto Ifo, prejudicado pela avaliação pessimista das empresas em relação aos próximos meses, em meio à incerteza geopolítica e a uma queda industrial na maior economia da Europa.

"A única coisa boa sobre o índice Ifo da Alemanha, que acaba de ser divulgado, é que ele é o último indicador macroeconômico importante divulgado este ano. É hora de... encerrar um ano que será considerado o segundo ano consecutivo de estagnação econômica", disseram os analistas do banco ING em uma nota.

(Reportagem de Scott DiSavino em Nova York, Paul Carsten em Londres, Colleen Howe em Pequim e Siyi Liu em Cingapura)