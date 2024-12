Secretário de Haddad diz ser preciso encontrar "meio do caminho" para aprovar pacote fiscal sem desidratação

BRASÍLIA (Reuters) - É preciso encontrar um "meio do caminho" que viabilize a aprovação no Congresso Nacional dos projetos que compõem o pacote de contenção de gastos do governo federal sem desidratá-los, disse o secretário-executivo da Fazenda, Dario Durigan, nesta terça-feira.

"Do ponto de vista do impacto dos números, eu acho que a gente não vai ver grandes impactos em redução do número. De qualquer forma, a gente precisa aprovar os projetos. A gente precisa achar o meio do caminho aí sem desidratação, mas que seja factível para aprovação. Esse é o esforço que eu tenho feito", disse em entrevista a jornalistas após reunião com a bancada do Partido dos Trabalhadores no Senado.

Durigan afirmou que tem se reunido com os relatores das três matérias encaminhadas ao Congresso -- um projeto de lei, um projeto de lei complementar e uma proposta de emenda à Constituição -- e reforçou que as medidas não estão desidratadas. Segundo ele, eventuais ajustes que estão sendo feitos são apenas "conceituais".