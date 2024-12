Wall Street cai em meio a cautela com decisão do Fed após dado forte de vendas no varejo

"É apenas mais uma evidência de que, em um nível agregado, o consumidor dos EUA ainda está em ótima forma... isso apenas prova que a economia dos EUA está em uma base sólida", disse Eric Sterner, diretor de investimentos da Apollon Wealth Management.

O rendimento da nota do Tesouro dos EUA de 10 anos avançou um pouco mais, pairando perto do maior nível em três semanas de 4,428% e pressionando as ações sensíveis a taxas, conforme as apostas do mercado em um Fed mais cauteloso em 2025 se fortaleceram.

Às 11h41, o Dow Jones Industrial Average caía 0,53%, para 43.487,22 pontos, o S&P 500 perdia 0,47%, para 6.045,40 pontos, e o Nasdaq Composite recuava 0,48%, para 20.078,88 pontos.

O Índice de Volatilidade CBOE, o "medidor de medo" de Wall Street, subiu acima de 15 pela primeira vez em quase três semanas.

Nove dos 11 setores do S&P 500 recuavam, com as ações de energia caindo 1,6%, enquanto os setores financeiro e de tecnologia da informação tinham perdas de 0,9% e 0,6%, respectivamente.

As ações megacap e de crescimento sensíveis a taxas tinham desempenho misto, com a Nvidia na liderança, com queda de 3,5% e a Amazon.com perdendo 1,2%.