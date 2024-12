BC da China pede que instituições financeiras se protejam contra riscos no mercado de títulos

XANGAI (Reuters) - O banco central da China pediu às instituições financeiras nesta quarta que se protejam contra os riscos da taxa de juros ao negociar títulos, sinalizando o desconforto das autoridades em relação às recentes compras que ajudaram a reduzir drasticamente os rendimentos.

O Banco do Povo da China realizou reuniões com algumas instituições financeiras que estavam envolvidas em atividades agressivas de negociação de títulos na atual alta, informou o Financial News, uma publicação do banco central.

"Não parece que sejam apenas algumas instituições. Somos muito conservadores e não somos agressivos em nossas posições", disse à Reuters uma fonte cuja empresa foi convidada para a reunião.