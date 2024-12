Brava acerta venda de infraestrutura de gás natural no RN para PetroRecôncavo

Segundo a Brava, o acordo tem exclusividade de 60 dias para que sejam atingidas as condições precedentes para assinatura do contrato definitivo.

A infraestrutura de escoamento e processamento contempla as Unidades de Processamento de Gás Natural II e III e as Esferas de GLP, localizadas no Ativo Industrial de Guamaré (AIG), além do gasoduto que interliga os campos produtores da Brava e da PetroReconcavo ao AIG.

As Unidades de Processamento de Gás Natural II e III possuem capacidade total de processamento de 3 milhões metros cúbicos por dia, de acordo com a PetroRecôncavo.

"A parceria entre a Brava e a PetroReconcavo no midstream de gás natural do Rio Grande Norte visa aprimorar a eficiência e maximizar a utilização dos ativos de infraestrutura, reduzindo custos operacionais e ampliando a confiabilidade da produção e escoamento de gás natural e derivados na região", afirmou a Brava em seu comunicado.