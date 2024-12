Comissão da UE recomenda leve aperto fiscal na zona do euro em 2025 e 2026

"(O Conselho recomenda que os países da zona do euro tomem medidas) para garantir o cumprimento do novo quadro fiscal e melhorar a sustentabilidade da dívida, mantendo as taxas nacionais de crescimento das despesas líquidas em cada Estado-Membro, conforme recomendado pelo Conselho", diz a declaração preparada pela Comissão para os ministros.

"Isso deve resultar em ajustes fiscais adequadamente diferenciados e em uma orientação fiscal geral ligeiramente contracionista da área do euro em 2025 e 2026", afirmou.

A Comissão também tem a tarefa de monitorar as economias de todos os 27 países da UE para apontar desequilíbrios que possam estar se acumulando, o que poderia causar uma crise econômica que afetaria outros países do bloco.

O braço executivo da UE disse nesta quarta-feira que lançaria análises aprofundadas das economias da Grécia, Chipre, Itália, Hungria, Eslováquia, Romênia, Holanda, Suécia, Estônia e Alemanha por causa dos desequilíbrios nesses países identificados este ano.

(Reportagem de Jan Strupczewski)