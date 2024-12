Distribuidora do Amazonas consegue na Justiça mais prazo para sua transferência à Âmbar Energia

SÃO PAULO (Reuters) - A distribuidora de energia elétrica do Amazonas conseguiu decisão judicial para estender por mais 60 dias o prazo para concluir a transferência de seu controle acionário para a Âmbar Energia, empresa da família Batista, da holding que controla a JBS.

A decisão judicial atropela uma discussão que estava prevista para ocorrer no âmbito regulatório na quinta-feira, em reunião extraordinária marcada pela diretoria da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).

A concessionária de energia amazonense via necessidade de prorrogação do cronograma para concluir a mudança de controle do grupo Oliveira Energia para a Âmbar devido a "elevados desafios burocráticos", "natural lentificação das atividades dos órgãos públicos" e "quantidade considerável de documentos e informações", segundo ofício da Aneel.