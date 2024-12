Economia da América Latina e Caribe deve crescer 2,4% em 2025, diz Cepal

“Devem persistir em 2025 as condições para que o consumo privado continue a ser o principal motor de crescimento da região, em linha com o observado em 2024, embora com uma expansão mais moderada”, acrescentou.

A agência das Nações Unidas ajustou também para cima a sua previsão para este ano, para uma expansão de 2,2% ante 1,8% em agosto, mas ainda abaixo do crescimento de 2,3% do ano passado.

A Cepal projetou que o Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil crescerá 2,3% em 2025, após registrar avanço de 3,2% este ano. A economia do México deve expandir 1,2% no próximo ano, depois de crescer 1,4% em 2024.

A atividade econômica da Argentina deve expandir 4,3% em 2025, depois de contrair 3,2% este ano, a da Colômbia crescerá 2,6%, enquanto a do Chile terá alta de 2,2% e a do Peru deve registrar expansão de 2,2%. (Mapa interativo)

Por outro lado, a Cepal insistiu que para enfrentar a armadilha da baixa capacidade de crescimento são necessários recursos financeiros significativos, bem como a implementação de políticas produtivas que impulsionem o investimento e a produtividade.

A expectativa é de que o emprego continue a crescer ligeiramente em 2025, juntamente com uma taxa de participação no trabalho ainda fraca em comparação com a registrada antes da pandemia e com a persistente desigualdade de gênero.