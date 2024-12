Ibovespa abre em queda com fiscal no radar em dia de decisão do Fed e vencimentos

SÃO PAULO (Reuters) - A bolsa paulista abria com viés negativo nesta quarta-feira, após o respiro da véspera, tendo no radar aprovação pela Câmara dos Deputados do texto-base de projeto de ajuste fiscal que prevê novo limite de gastos, enquanto agentes financeiros aguardam decisão do Federal Reserve.

Às 10h05, o Ibovespa, referência do mercado acionário brasileiro, tinha variação negativa de 0,05%, a 124.639,74 pontos, em pregão também marcado pelo vencimento de opções sobre o índice e de contrato futuro do Ibovespa.

(Por Paula Arend Laier)