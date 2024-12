Ibovespa fecha em queda forte com receio fiscal somado a sinal do Fed

Por Paula Arend Laier

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa fechou em forte queda nesta quarta-feira, marcando mínimas em seis meses, ainda pressionado pelo pessimismo persistente com o cenário fiscal no Brasil no mercado, com Wall Street também pesando após o Federal Reserve sinalizar que diminuirá o ritmo de corte na taxa de juros dos Estados Unidos.

Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa caiu 2,99%, a 120.969,78 pontos, menor patamar de fechamento desde 20 de junho, de acordo com dados preliminares, tendo marcado 124.698,5 pontos na máxima e 120.457,48 pontos na mínima do dia.