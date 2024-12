Ibovespa tem maior queda em 2 anos com receio fiscal somado a sinal do Fed

O analista Harrison Gonçalves, sócio da CMS Invest, afirmou que a perda dos 123 mil pontos é um sinal baixista pois é o rompimento de um fundo duplo nessa região. “O alvo agora será os 120 mil pontos onde existe uma zona de suporte importante”, afirmou.

O volume financeiro atingiu 83 bilhões de reais, em pregão marcado pelo vencimento de opções sobre o Ibovespa e do contrato futuro do índice.

De acordo com o analista educacional Vitor Agnello, da CM Capital, os ativos brasileiros continuam minados pela apreensão com o rumo das contas públicas, com agentes acompanhando a tramitação de medidas de cortes de gastos no Congresso Nacional, fundamentais para demonstrar algum controle fiscal no país.

A Câmara dos Deputados aprovou na véspera o texto-base do projeto de lei que impõe travas para o crescimento de despesas com pessoal e incentivos tributários se houver déficit primário, além de permitir o uso de superávit de quatro fundos para pagar a dívida pública de 2025 a 2030, parte do pacote fiscal.

Uma das preocupações é se haverá tempo para a votação no Senado. O presidente da Casa, senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG), disse que a última sessão do Congresso antes do recesso parlamentar está marcada para a quinta-feira, mas já afirmou que não descarta a possibilidade de fazer sessões extras.

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que a votação do pacote fiscal do governo no Senado depende apenas da chegada do texto após a votação na Câmara dos Deputados.