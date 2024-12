Minério de ferro cai por menor preocupação com oferta e desaceleração da demanda

Por Amy Lv e Mei Mei Chu

PEQUIM (Reuters) - Os preços futuros do minério de ferro caíram nesta quarta-feira, à medida que as preocupações com a oferta diminuíram e a demanda desacelerou marginalmente devido à manutenção de mais altos-fornos por siderúrgicas na China, maior mercado consumidor do minério.

O contrato de maio do minério de ferro mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) da China encerrou as negociações do dia com queda de 2,63%, a 778,5 iuanes (106,86 dólares) a tonelada, o nível mais baixo desde 27 de novembro.