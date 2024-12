Setor de tecnologia dá suporte às ações europeias antes de decisão sobre juros do Fed

A montadora francesa Renault subiu 5,2%, liderando os ganhos no STOXX 600, depois que fontes disseram à Reuters que a Honda e a Nissan estão em negociações para aprofundar seus laços, incluindo uma possível fusão. A Renault é a maior acionista da Nissan e disse que, em princípio, está aberta a um acordo.

A expectativa é de que o Fed reduza os juros em 25 pontos-base ainda nesta quarta-feira, o que alguns observadores estão chamando de um corte "hawkish", que deverá ser apresentado juntamente com as perspectivas atualizadas das taxas de juros e previsões econômicas dos formuladores de política monetária.

"Os dados econômicos mais recentes dos Estados Unidos apresentam um quadro misto. Os fortes números das vendas no varejo são compensados por um surpreendente declínio na produção industrial", disse Jochen Stanzl, analista-chefe de mercado da CMC Markets.

"No entanto, o Fed ainda tem a opção de cortar a taxa de juros nesta quarta-feira, com uma perspectiva cautelosa para o ano de 2025, no qual pode haver poucos ou nenhum corte adicional nos juros."

Na Europa, a inflação da zona do euro ficou em 2,2% em novembro, segundo a leitura final, ligeiramente abaixo da estimativa anterior de 2,3%.

Em LONDRES, o índice Financial Times teve variação positiva de 0,05%, a 8.199,11 pontos.