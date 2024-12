Wall Street abre estável antes de decisão do Fed

(Reuters) - Os principais índices de Wall Street abriram estáveis nesta quarta-feira, com os investidores cautelosos antes da última decisão do Federal Reserve sobre a taxa de juros no ano e aguardando sinais sobre se as autoridades adotarão uma postura mais cautelosa em 2025.

O Dow Jones ganhava 0,02% na abertura, para 43.459,72 pontos. O S&P 500 perdia 0,05%, a 6.047,65 pontos, enquanto o Nasdaq Composite avançava 0,03%, para 20.114,982 pontos.

(Reportagem de Lisa Mattackal em Bengaluru)