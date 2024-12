Wunsch, do BCE, diz que euro mais fraco pode amenizar tarifas dos EUA

O BCE cortou os juros na semana passada devido a uma perspectiva mais sombria, e as autoridades disseram que as projeções de crescimento já reduzidas do banco podem se mostrar muito otimistas se a política comercial dos EUA tomar um rumo protecionista com o presidente eleito Donald Trump.

No entanto, Wunsch disse que uma taxa de câmbio mais baixa do euro em relação ao dólar poderia amenizar qualquer nova tarifa dos EUA sobre as importações da zona do euro.

"Já vimos o euro se desvalorizar talvez 4% ou 5% em relação ao dólar", disse ele. "Portanto, bastaria que o euro chegasse à paridade para que uma tarifa de 10% seja essencialmente compensada."

Por outro lado, uma moeda mais fraca aumentaria a inflação, tornando as importações mais caras, advertiu Wunsch.

Ele disse ainda esperar que a taxa de juros do BCE, atualmente em 3%, caia mais um ponto percentual se a inflação se estabelecer na meta de 2% do BCE, como se espera.

"Acho que, com base em nossa previsão, chegaremos a algo em torno de juros de 2%", disse ele.