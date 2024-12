Ações fecham estáveis após venda induzida pelo Fed e recuperação inicial perder força

Por Chuck Mikolajczak

NOVA YORK (Reuters) - As ações dos Estados Unidos terminaram quase estáveis nesta quinta-feira, conforme perdeu força uma recuperação inicial de uma queda acentuada na sessão anterior depois que o Federal Reserve previu menos cortes na taxa de juros do que o esperado e uma inflação mais alta no próximo ano.

De acordo com dados preliminares, o S&P 500 teve variação negativa de 0,09%, para 5.867,08 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq perdeu 0,12%, para 19.369,58 pontos. O Dow Jones teve variação positiva de 0,03%, para 42.341,28 pontos.