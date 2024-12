Boeing recebe pedido de 100 jatos 737 MAX, o maior do ano

(Reuters) - A Boeing, faltando apenas alguns dias para o fim de 2024, anunciou nesta quinta-feira seu maior pedido firme de aviões comerciais do ano, de 100 jatos 737 MAX, feito pela companhia aérea de baixo custo turca Pegasus Airlines.

O pedido inclui opções para outros 100 jatos 737 MAX 10.

O valor do negócio é de 5,85 bilhões de dólares após descontos típicos do setor, segundo preços de entrega estimados pela britânica Cirium Ascend. As ações da Boeing subiam 2,6%.