Brava assina acordo para fornecimento de gás para Comgás por 3 anos

O preço de venda da molécula entregue à Comgás no acordo foi fixado em 11% do Brent (em dólar por MMBtu).

O gás será suprido pelas operações da companhia no Recôncavo Baiano, Espírito Santo e Rio Grande do Norte, que estão integradas em diferentes malhas de transporte, permitindo modular o perfil de fornecimento ao consumo de clientes atendidos pela Comgás ao longo do ano, segundo a companhia.

"Essa iniciativa fortalece as atividades de comercialização de gás e marca a expansão da presença da companhia no segmento e na região Sudeste", disse a Brava no comunicado.

Este é o primeiro contrato de fornecimento de gás natural firmado pela Brava nas áreas atendidas pelas transportadoras de gás NTS e TBG, contribuindo com a diversificação e abertura do mercado, informou a empresa em comunicado separado à imprensa.