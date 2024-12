Dólar eleva defasagem do diesel da Petrobras, mas reajuste ainda pode esperar, dizem fontes

A companhia, entretanto, aguarda antes de decidir por qualquer reajuste, pois a avaliação é de que o preço do petróleo ainda tem compensado a alta do dólar, segundo duas fontes próximas da Petrobras ouvidas pela Reuters. A companhia não reajusta o diesel, combustível mais consumidor do país, há quase um ano.

Na quarta-feira, valor médio do diesel da Petrobras vendido a distribuidoras ficou 0,37 real por litro abaixo da paridade do preço de importação, informou a Raion. Tal defasagem não era vista desde o início de julho, quando houve uma disparada do preço do barril do petróleo para cerca de 90 dólares por barril e a petroleira fez seu último reajuste na gasolina.

No início de julho, também foi registrado o pico da defasagem do diesel da Petrobras no ano, a 0,68 real por barril, quase o dobro da atual.

"Por ora, o Brent mais baixo tem compensado a alta do dólar, não tem pressão de preços. Mas, sem dúvida, em um cenário de dólar alto no longo prazo, esses preços internos não se sustentam", disse uma das fontes, na condição de anonimato.

"Se a mudança de patamar de câmbio se consolidar e virar um movimento de longo prazo, vai precisar de uma ação sobre os preços internos", acrescentou.

A segunda fonte disse ainda que a "indicação" é que no começo do ano será avaliada a "necessidade" de reajustes. Segundo essa pessoa, a participação de mercado da petroleira também precisa ser observada. "Essa é uma variável muito importante a ser considerada para o negócio", frisou.