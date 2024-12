Governo amplia escopo de subsídio ao financiamento a exportações para abranger fase pré-embarque

A mudança não acarretará aumento de despesa para o Tesouro "pois está limitada aos valores já previstos no Orçamento Geral da União para a modalidade do Proex Equalização", informou o Ministério da Fazenda em nota.

Caso a exportação beneficiada pelo programa não ocorra até a data prevista, o exportador deverá devolver os valores recebidos referentes à equalização ao governo.

A mudança da regra do Proex foi aprovada pelo Conselho Monetário Nacional, presidido pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e composto também pelo presidente do Banco Central do Brasil, Roberto Campos Neto, e pela ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet.

(Por Isabel Versiani)